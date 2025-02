Märtsi algusest muutuvad rongipiletite hinnad

“Hindade kujundamisel lähtume senisest enam nõudlusest ja soosime võimalusel tipptundide välisel ajal reisimist soodsama piletihinnaga,” ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem. “Oluline muudatus on ka see, et parimate hindadega pakkumised leiab vaid Elroni e-kanalitest pileteid ette ostes. Rongist saab osta pileteid alati vastavalt kehtestatud hinnakirjale.”