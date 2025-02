Tulevased jaosanitarid kogunesid õppenädalavahetusele

Laupäev algas lahingstressi ja lahingväsimuse loenguga, mis tõi esile selle aastase kursuse uudishimu - küsimusi oli palju ning oli näha, et õppurid on nii teemast huvitatud, kui tahavad päriselt aru saada, kuidas lahingstressiga toime tulla ning teisi abistada. Lisaks räägiti kursuslastele ka aeroevakutsioonist. Päev jätkus murdude ja lahastamisega ning seejärel tehti tutvust AED aparaadi ning elustamisega.

Seejärel õpiti aga esmase triaaži põhimõtteid ning harjutati läbi praktiliste situatsioonide. See põhi on oluline, et jätkata oma õpinguid juba järgmisel nädalavahetusel märtsis.