Parimad sudokulahendajad kogunevad Paidesse

Võistluste korraldaja Ervin Runnel Kuma ASist ütles, et eesootav mõõduvõtt saab olema põnev. „Laupäeval selgub uus Eesti meister, sest viimased 15 aastat võidutsenud Tiit Vunk on perega kaugel Austraalias, ega saa tiitlit kaitsta,” selgitas ta. „Ka on meistrivõistlusele läbi eelvõistluste või eelmise aasta meistrivõistluste tulemuste põhjal kirja pannud juba 77 inimest. Tavaliselt on eelkirjapannute arv 60 kandis ning võistluspäeval on kohal nii poolsada inimest. Praegune number annab loota vähemalt nii 60 osalejat.”