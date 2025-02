Aet Ollisaar (1966) on tekstiilikunstnik ja õppejõud, kes elab ja töötab Tartus. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia ja on seejärel pühendunult suunanud tekstiilikunstialast haridust: 1992. aastast Tartu Kunstikoolis ja alates 2000. aastast professori ja tekstiiliosakonna juhatajana Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Samuti on ta olnud aktiivne Eesti tekstiilikunsti arengule kaasaaitaja mitmetes rollides ning on kahel korral valitud Eesti tekstiilikunstnike Liidu juhatajaks. Autor on osalenud mitmetel rahvusvahelistel näitustel ning pälvinud Eesti olulisi kunstipreemiaid (Kristjan Raua preemia 2024, Aasta Tekstiilikunstnik 2007 ja 2023). Aet Ollisaare loomingut iseloomustavad autoritehnikas valminud tööd, kus tekstiilse osa ja objektide kooslus paneb mõtlema esemete eelmistele eludele. Selle kõrval loob ta värvikaid suuri piltvaipu, mis kujutavad autorile olulisi kohtumisi ja toovad tähelepanu üldinimlikele väärtustele.

Heli Tuksam (1956) on kunstnik, kes kes elab Järvamaal keset loodust, kuid töötab Tartus, Kõrgemas Kunstikoolis Pallas, kus tal sel aastal täitus 35 aastat tööd õppejõuna. 1985. aastal lõpetas ta ERKI (praegu Eesti Kunstiakadeemia) maaliosakonna. Varasemas loomingus on autoril enim klaasobjekte ja vitraaži, viimastel aastatel on a pühendunud peamiselt akrüültehnikas maalimisele. Heli Tuksami inspiratsiooniallikaks on enamasti vahetu elukeskkond, tihti ka mõni tunne või emotsioon. Maalimise protsess on autori jaoks kahekõne lõuendil toimuvaga. Sellele näitusele on koondatud maalid peamiselt värviemotsiooni põhjal, kuid kesksel kohal on ikka loodus.