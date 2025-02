Tarbja pais on ehitatud aastatel 1987-1989 ning paisutamise tagajärjel on tekkinud Tarbja paisjärv, veepeegli pindalaga 18,1 hektarit. Tarbja pais on pinnaspais, mille põhikonstruktsiooniks on raudbetoonist kaevülevool, mille veetase ei ole reguleeritav.