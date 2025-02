Moelooja ise avaldas, et valged rahvarõivaesemed on teda huvitanud juba aastaid. „Oleme peamiselt harjunud tajuma Eesti rahvariideid värvilisena, ja seda üllatavam on, kui palju leidub meie rahvariidepärandis valget. Mind paelub, kuidas valgel pinnal tulevad eriliselt esile kanga koemustrid ja pinnareljeefid, kaunistusvõtted ning viis, kuidas valge rõhutab rõiva puhast joont. Peen käsitöö ja detailid, mida märkad alles lähemal vaatlusel,” kirjeldas ta. Ka märkis Jahilo, et valges on meelerahu, tasakaalu ning omajagu pidulikkust - just seda, mida praegusel ajal vajame. Nii saigi see komplekti lähtepunktiks.