Riigi toetusraha jagub ka Järvamaa raamatukogudele

„Hea raamatukogu on enamat kui lihtsalt raamatute laenutamise koht, see on kogukonna süda, inspiratsiooni ja teadmiste allikas. Riigi ja kohalike omavalitsuste tugi aitab muuta raamatukogud nutikateks kogukonnakeskusteks, kus elukestva õppe võimalused ja ajakohane tehnoloogia – olgu see teadmiste omandamiseks või digipädevuste arendamiseks – on kõigile kättesaadav,“ rääkis Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm.