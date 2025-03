Mõned aastad tagasi said Järva valla järvede ümbrused toetuse abil uuendatud ning on nüüd tervislike võimaluste poolest rikkamad. Uuenduste käigus püstitati Järva-Jaani järve äärde Arctic Finland House'i ehitatud ligi 25 ruutmeetri suurune A-maja ehk teenindushoone, mis on nüüdseks saanud endale ka terrassi.