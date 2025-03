Orkestrid tervitavad kevadet – lava jagavad ENPO ja Orkester Türi

Eesti Noorte Puhkpilliorkester ehk ENPO on noorte projektorkester, kus mängijad on vanuses 12-23 ning mis koguneb keskmiselt 4 korda aastas 3-päevasteks laagriteks erinevates paikades üle Eesti. 2024. aasta algusest on orkestri peadirigent Silver Niinemets. Eesootaval kontserdil juhatab orkestrit ka külalisdirigent Karl Abro.