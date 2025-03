Toetuste aktiivne kasutamine elavdab Järvamaa kinnisvaraturgu

Järvamaa kinnisvaraturg pakub koduostjatele konkurentsivõimelisi hindu. Kohaliku kinnisvaraturu statistika põhjal oli 2024. aasta detsembris keskmine korteri ruutmeetri hind Järvamaal 477 eurot, mis on oluliselt madalam võrreldes Harjumaa (2930 eurot) või Tartumaa (2830 eurot) korterite hindadega.

Lisaks madalamatele elamiskuludele toob maapiirkonda kolimine kaasa rahulikuma elukeskkonna ja tihedama kogukonnatunde. Coop Panga kodulaenude äriliini juhi Karin Ossipova sõnul on see kasvav trend. „Üha rohkem inimesi otsib võimalust elada väljaspool suuremaid tõmbekeskusi, ilma et peaks elukvaliteedis järele andma. Kaugtöö võimalused pakuvad nüüd paljude jaoks seda võimalust,“ sõnab ta.