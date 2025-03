Oodatakse taotlusi Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumile

Kindlasti leidub maakonnas paljusid tublisid noori spetsialiste ning kogukonnafond on tänulik ettevõtetele ja asutustele kes neid märkavad ja kandidaatideks üles seavad. Stipendium on üheltpoolt tunnustuseks, et noor on leidnud elu ja töökoha Järvamaal, kuid teiselt poolt on see ka võimalus tõsta esile erinevate ametite olulisust, lisas nõukogu esimees Arnika Tegelmann.