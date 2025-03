Pizzakiosk kiikab taas mere taha

"Huvi ja plaan Saaremaale naasta on olnud meil juba pikemat aega," avaldas ajalehele Saarte Hääl Pizzakioski frantsiisijuht Sander Kooser ja lisas, et endise Kuressaare Pizzakioski ajast on jäänud alles väga palju fänne, kes aegajalt uurivad, kas ettevõte võiks Kuressaarde naaseda.