Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva vallas Roosna külas elavad Marianne Metssoon ja Mikk Kivila ütlevad, et kui nende naabrusse kerkivad tuulikud, kolivad nad kodust ära. Ambla peatänav on esmaspäeva õhtul nii vaikne, et võiks kuulda nõela kukkumist. Hinge­listki ei liigu, sebimine käib hoopis mujal. Kohalikku rahva­majja on Marianne ja Miku kutse peale tulnud tuulikuteteemalist info­tundi kuulama veerand­sada inimest­. Plaani järgi võiks lähitulevikus Järva vallas tuult püüda kuni 109 tuulikut, Roosna 36 tuugenit ümbritseksid küla kolmest ilmakaarest. See on visandatud ka maketil, mis näitab kodu­omanikele kolmemõõtmeliselt, kui kaugel asuksid tuulikud nende majast.