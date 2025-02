Metskitsede karjas kannavad juhirolli emased

Eesti Vabariigi sünnipäeva õhtu­poolikul jälgisin rapsi­põllul toituvaid metskitsesid. Paidest Mündi kaudu Mäeküla poole sõites on tee ääres laiad põllumaastikud, mitu neist talirapsi all. Raps on talvel üks kitsede lemmiktoite. Rapsi kasvata­takse palju, õhukese lumekihi alt on seda kitsedel praegu lihtne välja kraapida.