Väljanägemiselt nisujuuretise ja pärmikergitusega vastlakukkel ei erine, küll aga on esimene pisut rikkalikuma maitsega.

Et piparkoogitainas ilmub poeriiulitele juba paar kuud enne jõuluaega, ei pane enam ammu imestama. Samamoodi ei pane imestama seegi, et esimesed vastlakuklid võis tänavu poekorvi tõsta juba jaanuaris, kuigi vastlaliuni oli siis veel kolm kuud aega. Riiulid tühjenesid kuklitest kaupluses jaanuariski. Nii läheb see märtsini välja, vahepeal keegi isu kuklitest täis ei saa ja kui õige päev käes, ei jää ka siis vahukooremütsiga kuklid söömata.