7MEETRINE TŠEKK ja 6 KILO BANAANE Eestlased jäävad poekülastuse poolest lätlastele alla

„Rimi vahvad faktid on ühest küljest meelelahutuslik ajaviide, teisalt pakuvad need võimalust oma tarbimisharjumusi ka päriselt analüüsida. Positiivseid muutusi on näha mitmes valdkonnas – tarbijad valivad üha harvemini pabertšeki ja kilekoti, mis viitab teadlikumatele ja keskkonnasõbralikumatele valikutele meie inimeste seas,“ ütles Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson.