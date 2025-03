Kohus rahuldas kaebuse põhjendusega, et sotsiaalkindlustusameti otsus sisaldas olulisi põhjendamispuuduseid. Nimelt peaksid haldusaktis toodud põhjendused nii inimest kui ka kohut veenma selles, et tema tervislik seisund ja toimetulek on sedavõrd paranenud, et õigustab erihoolekandeteenuselt mahatulekut. Seejuures peab olema muutunud tegelik olukord, mitte sotsiaalkindlustusameti hinnang inimese toimetuleku osas. Kohus leidis, et sotsiaalkindlustusamet ei põhjendanud piisavalt, kuidas muutus inimese toimetulek ühtäkki sel määral, et ta ööpäevaringset erihooldusteenust enam ei vaja.