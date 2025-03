Ka sel aastal saavad kõik hooajapileti ostnud osalejad omale võistlussärgi. Mudilased, kes on sündinud kuni 2018a, teile on registreerimine tasuta ja ka teie saate omale võistlussärgi. Õpilased saavad enda maratonile kirja panna aga soodushinnaga.

Hooajapiletit on võimalik soetada kuni 21. aprillini. Need, kes soetavad pileti 1. aprilliks, siis teie saate särgi kätte juba esimesel etapil registreerimislauas. Need, kes ostavad pileti peale 1. aprilli, siis teie saate oma võistlussärgi kätte teisel etapil.