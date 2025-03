Renditõukerattad jõuavad Järvamaal taas tänavatele

Bolti Eesti tõukerataste suuna juhil Karl Apsolonil on hea meel tõdeda, et elektrilised tõukerattad on kujunenud oluliseks osaks linna transpordisüsteemis. „Tõuke- ja jalgrattad on linnas liikumiseks vaieldamatult üks mugavamaid, kiiremaid ja keskkonnasõbralikumaid valikuid. Nende populaarsus kasvab iga aastaga, mistõttu täiustame teenust pidevalt,“ ütles Apsolon.