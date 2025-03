Türi muutub naistelaulu pealinnaks

Kontserdil astuvad üles vabariigi parimad nais- ja neidudekoorid, kes on 2024. aasta jooksul panustanud naislaulu liikumise ning koorilaulu edendamisse. Esitatud kandidaatide seast on välja valitud nominendid, kes on möödunud aasta jooksul saavutanud oma tegevuses silmapaistvaid tulemusi. Nende seast kuulutatakse välja laureaadid kahes kategoorias: aasta naiskoor (kontsertkollektiiv) ja aasta naiskoor (panus kohalikku kultuuriruumi).