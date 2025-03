Andke kodus seisma jäänud raamatule uus elu

Eesti hoiuraamatukogu osutab kolme teenust. Esiteks hoiuteenust, mis tähendab, et veerand sajandi eest teadusraamatukogudest kokku kogutud võõrkeelsed ja vähekasutatavad teosed on hoiuraamatukogus hoiul. Paratamatult kerkib hoiuraamatukogu direktori Gerda Kordemetsa­ selgitusel võõrkeelsete ja vähekasutatavate teoste puhul üles küsimus, kas need kõik peavad olema Eestis säilitatud.