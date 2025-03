Riigi Ilmateenistuse andmetel on sellel nädalal temperatuurid päevasel ajal valdavalt plussis, kuid öösiti on temperatuurid 0 lähedal või alla selle. On oodata nii vihma kui ka lörtsi. Tulenevalt eeltoodust, on oht, et päevasel ajal sulanud lumevesi kipub öösel jäätuma, muuutes teed kohati libedaks.