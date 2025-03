Wildin' Sündmused osaühing saatis Kadrina vallale taotluse, milles sooviti, et vald toetaks peo korraldamist 7000 euroga.

Wildin‘ Estonia projektijuht Hannes Linno märkis vallale saadetud koostööpakkumises, et Väinjärve veepidu on piirkonna pikima ajalooga festival, millest on tänaseks kasvanud välja piirkonna suurim koguperefestival. Veepidu kaasab väga palju inimesi Jõgevamaalt, Järvamaalt, Viljandimaalt ja Lääne-Virumaalt, kuid ka tervikuna kogu Eestist.