Martha-Beryl Grauberg on rahvusringhäälingu kuulajatele-vaatajatele tuttav aastate tagant, kui ta töötas raadiouudistes ja "Aktuaalse kaameras" ning toimetas ja edastas uudiseid nii raadio- kui ka tele-eetris.

"Eesti Rahvusringhääling on mulle kodune paik, nii uudistetoimetuses kui mujal majas on mul palju häid kolleege, kellega üheskoos taas tööle asuda on puhas rõõm," ütles aastatel 2007–2014 ERR-is töötanud Grauberg.