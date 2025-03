Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Tanel Türna ütles, et üsna heaks tulemuseks võib pidada, et hundijahi käigus kütiti 134 lubatud hundist pea 90%. „Huntidel läheb Eestis hästi. Suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskavas on ette nähtud huntide arvukuse hoidmine vahemikus 20-30 pesakonda. Küttimine on üks teguritest, et saavutada ohjamiskavas seatud eesmärgid,“ selgitas Türna.