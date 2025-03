Kodukeemia – ohtlik abiline koristamisel

Igal aastal registreeritakse mürgistusinfoliinil ligi 1500 kemikaalidega seotud õnnetusjuhtumit, neist enam kui 400 juhul on kannatanu kokku puutunud tugevalt söövitava kemikaaliga. Üle 150 juhtumi aastas on tingitud kemikaali on ümbervalamisest käepärasesse pudelisse või anumasse, millel puudub märgistus. Õnnetusi põhjustab ka kemikaalide kokkusegamine või kasutamine selleks mitte ettenähtud viisil.

Kemikaali on kõige turvalisem hoiustada originaalpakendis, kus on võimalik tutvuda kasutusjuhendi ja lihtsate hoiatusmärgistustega. Lisaks on originaalpakend spetsiaalselt kemikaali säilitamiseks väljatöötatud – kindel kuju, materjal ja turvaline kinnitusviis. Ent tasub meeles pidada, et turvakorgiga pudelid ei ole alati lapsekindlad. Seega kodukeemia koht on lukustatud kapis.

30% äädikhape on söövitav kemikaal

Tihti leidub 30% äädikhappe lahust köögikapis, kuid ka selle koht on lukustatud kemikaalikapis. Äädika joomine põhjustab tõsiseid söövitusi ja haiglas jälgimist vajavad kõik, kes on joonud üle 10% kangusega äädikhapet. Seetõttu on mõistlik osta koju lahjemat äädikalahust, mis õnnetuse korral tekitab vaid mööduva limaskesta ärrituse.

Äädikhappe lahust satutakse jooma näiteks kurkide marineerimisel või šašlõki valmistamisel, mil asetatakse lauale klaas äädikaga. Hiljem joob inimene ise või pereliige seda ekslikult vee pähe. Mürgistusi juhtub ka siis, kui valatakse süldile 30% äädikhapet või unustatakse, et veekeedukannu on katlakivieemalduse eesmärgil valatud äädikat ja valmistatakse lahusest teed. Õnnetuse ennetamiseks tuleb katlakivitöötluses olev kann selgelt ja nähtavalt märgistada.

Salvesta number 16662

Mürgistuse või selle kahtluse korral ära jää ootama sümptomite ilmnemist, vaid helista kohe mürgistusinfoliinile 16662.

Allaneelatud kemikaali lahjendamiseks anna kannatanule väikeste lonksudena gaasita vett. Kindlasti ei tohi kutsuda esile oksendamist, sest nii söövitab kemikaal uuesti söögitoru. Kui mürgine aine on sattunud nahale või silma, loputa seda rohke jaheda veega vähemalt 15 minutit.