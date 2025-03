Uut elurajooni endise Paide lihakombinaadi platsile Mündi tänava ja Pärnu jõe vahelisel alale on plaanitud rajada juba pikka aega. Nüüd on krundid omanikku vahetanud. Lammutatud on ka all paremas nurgas näha olev telliskivihoone.

Foto: Dmitri Kotjuh