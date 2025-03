Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paides Mündi tänava algusest endise lihakombinaadi platsilt on kadunud viimane kunagise suurtööstuse vanadest hoonetest. Valge telliskivimaja ametliku asukohaga Jõekalda tänavas on omanik veebruari jooksul lammutanud. Hoone oli vahepeal rendil, kuid suuremat tegevust selles enam ei olnud, ehitis oli paljuski amortiseerunud ja ümbrus võsastunud­. Kunagise lihakombinaadi alale jäävad kinnistud kuulusid veel aasta tagasi ettevõttele Bergstari OÜ, mis pidas plaani alale Jõekalda elamukvartalit rajada. Praegu on ettevõte likvideerimisel ja Mündi kinnistud müüdud edasi uuele arendajale.