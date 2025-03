„Menstruatsioonitooted peavad olema sama enesestmõistetavad kui seep ja tualettpaber. Kui täna on Eestis koolinoori, kes peavad menstruatsiooni tõttu koolipäeva vahele jätma, siis on selge, et töö on pooleli. Me ei saa leppida olukorraga, kus menstruatsioon on ikka veel osade noorte jaoks takistuseks hariduse omandamisel, ühiskonnaelus osalemisel,“ ütleb MTÜ asutaja Eveliis Padar.