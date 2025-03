Plaan Teeme tehisjärve uueks

Türi järv on oluline avalik supluskoht vallas, kuid viimastel aastatel on veekvaliteet halvenenud, mis seab ohtu selle kasutuse supluskohana. Projekti tulemusena loodetakse tagada järve pikaajaline kasutus turvalise ja puhta veekoguna. Projektiga on ette nähtud 2025. aasta jooksul kaardistada Türi järve seisund, tuvastada veekvaliteedi halvenemise põhjused ja koostada parendamise meetmetepakett.