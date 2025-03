Vasekarva metallroosid naistepäevaks – miks mitte

Vasklehed vormusid naiste käe all kauniteks õiteks.

Lillepoodnikud kinnitavad nagu ühest suust, et eestlaste lemmiklill on roos ja seda igas variatsioonis. Kui lisaks kaunitele roosikimpudele ja potiroosidele on rahva seas võidukäiku teinud niinimetatud uinuvad roosid, siis Järvamaa naised meisterdasid rahvusvaheliseks pidupäevaks hoopis igavesi metalseid roose.