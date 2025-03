Tõnu Kaljuste nimelise stipendiumi pälvib Tuuri Dede

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorant Tuuri Dede on juba pälvinud tunnustust nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Ta on esinenud solistina mitmete mainekate orkestritega, sealhulgas Müncheni Filharmoonikud, Taani Rahvuslik Sümfooniaorkester, Göteborgi Sümfoonikud ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. Dede on osalenud ka Equilibrium Young Artists programmis, mille asutas maailmakuulus sopran ja dirigent Barbara Hannigan. Samuti on Tuuri Dede andnud kontserte koos Ludensemble, Pärnu Linnaorkestri ja ansambliga Floridante.