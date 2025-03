Järva Teataja kirjutas juba mullu tänavu kevadel, et Paides, Jaama tänava uued ridaelamuboksid on saanud valmis. Nüüd on samade arendajate, OÜ Kreger & Home poolt ehitamisel ka teine uus ridaelamu. Seda siis Paide linnas Puuvilja tänaval ja nagu pildilt näha, siis hoone on väljast juba valmis.