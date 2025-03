Õige vastuse saame teada vast alles võistluspäeval. See talv lumerohkusega pole küll meid väga soosinud, kuid siiski on metsade vahel päris palju lund ja jääd, mis 5. aprillil jõge mööda alla soovib voolata ja mitmed prognoosid räägivad, et suured sajud on alles ees. Seda kõike näeme.