RMK meediasuhete juht Priit Luts selgitas, et Koordi rabasse õpperaja ja külastuskorraldusliku taristu planeerimine käib koostöös Paide linna ja Roosna-Alliku kogukonnaga.

„Käesoleval aastal on kavas jõuda koostööleppeni, et selgeks saada osapoolte kohustused ja rollid, seejärel panna paika ja kooskõlastada projekteerimistingimused ning võimalik, et juba jõuda ka projekteerimiseni,” sõnas ta.