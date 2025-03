Verston teenis eelmisel aastal 1,6 miljonit eurot kasumit ja valmistub laienema

“Kuigi taristuehituse turg on viimastel aastatel kõikunud, suutsime 2024. aastal säilitada kasumlikkuse tänu mitmekesisele portfellile ja kiirele kohanemisvõimele. Ka mullu jätkasime strateegiliste investeeringutega nii seadmeparki kui ka digitaalsetesse lahendustesse, samuti meie töötajate arendamisse, et olla valmis tulevasteks väljakutseteks ja kasvada edasi nii kodu- kui ka välisturgudel," ütles Verstoni finantsjuht ja juhatuse liige Jarmo Liiver.

Vaatamata teedeehituse turu jahenemisele suutis Verston 2024. aastal sõlmida rekordmahus lepinguid Rail Baltic Estoniaga. Ettevõtte portfellis on neli põhitrassi ehituslepingut ja kolm kohtobjekti lepingut, millest üks on juba lõpetatud. Kõigil neljal põhitrassilõigul on ehitustöödega tänaseks alustatud.