PILDID Mudilased meisterdasid koos õpetajatega raamatuid

Retla-Kabala Kooli Oisu lasteaia õpetaja Anneli Raitar selgitas, et mõte teha oma raamat sündis hommikuringis, kus nad rääkisid erinevate rahvaste muinasjuttudest. "Muinasjuturaamatud, mida olin lastele rühma toonud, olid väga erinevad. Mõned erilised raamatud andsidki mõtte, et iga laps võiks ise omale raamatu teha. Esmalt vaatasime pilte erinevatest käsitsi valmistatud raamatutest. Seejärel joonistas iga laps kavandi, milline tema raamatu kaanekujundus võiks välja näha," kirjeldas Raitar raamatute tegemise protsessi.

"Kui raamatu kaane materjal sai välja valitud oli vaja kujunduse elemendid joonise järgi valmis teha ja kõik see kaanele kokku panna," jätkas ta. "See oli põnev osa raamatu valmistamisel. Raamatu lehtedeks valiti nii valgeid kui värvilisi lehti. Raamatu köitmisel ja kuuma liimi kasutamisel olid abiks õpetajad. Kui raamatud valmis said tuli veel mõelda, mida sinna sisse teha."