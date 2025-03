Swedbanki klienditeenuste juhi Ede Raagmetsa sõnul on uuenduste eesmärk tagada klientidele veelgi parem kogemus sularahateenuste kasutamisel: „Kuigi elektroonilised maksed on juba aastaid enimkasutatud makseviis, on sularahaautomaatidel endiselt oluline roll. Seepärast investeerime oma võrgustiku uuendamisse, et pakkuda klientidele mugavat ja turvalist sularahateenust.“