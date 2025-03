Ehkki Margus Tsahkna (Eesti 200) ja Kristen Michal (RE) teatasid esmaspäeval pressikonverentsil, et põhiseaduse muudatusega minnakse kindlameelselt edasi, on praeguseks on seis märksa keerulisem, sest uuel plaanil pole sotside toetust.

Foto: Tairo Lutter