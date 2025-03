Monolavastus „Parimad Palad“ on valimik Taalmaa erinevate lavastuste tegelastest. Kehastumine erinevatesse karakteritesse toimub otse laval publiku silme all. Selles etenduses puudutatakse inimlikke nõrkusi, pahesid ning rumalust meie ümber. Seda kõike loomulikult läbi hea huumori. Etenduses on palju äratundmisrõõmu elust enesest. Parimate palade karakterid on pärit lavastustest: “Sinised kilesussid jalas”,“Lollidemaa”, “Teatrikokk”, “Indrek ja Egon”.