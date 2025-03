Haridustrefil antakse välja 3000 euro eest stipendiume

Haridustrefi korraldaja Lilian Promet on selle aasta stipendiaatide osas optimistlik: „Mullune stipendiumikonkurss oli meil esimene, taotlejaid jätkus valikute tegemiseks, aga sel aastal ootame taotlejate arvu mitmekordistumist. Lisasime lasteaedade stipendiumi, kuna alusharidus on meie arengu vundament ning väärib seetõttu eraldi tähelepanu.“

Lilian Promet selgitab stipendiumide statuute: uuendusmeelne õpetaja panustab aktiivselt oma õppeaine arendusse, ta on rakendanud viimase kolme aasta jooksul uusi õpetamismeetodeid ning toetanud õpilaste tulevikuoskuste arengut. Julge kool või lasteaed paistab aga silma innovaatiliste lahenduste ja otsustega, mis aitavad lahendada näiteks õpetajate puudust, vähendada nende koormust või muuta hariduspõhimõtteid. „Stipendiumikonkursile on oodatud kõik üldhariduskoolid, kutseõppeasutused ja lasteaiad, kes on valmis uuendusi ellu viima,“ toonitab ta.