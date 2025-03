​Keskkonnateadlikkus aitab rikkumisi vähendada

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu ütles, et enamus rikkumisi on läbi keskkonnateadlikkuse kasvu ennetatavad. „Seaduste eiramine ei tohi anda konkurentsieelist, lisaks annab Keskkonnaamet selge signaali, et keskkonnakuritegude vastu võideldakse samade meetoditega, kui teiste majandus- ja peitekuritegevuse liikidega. Rõõm on tõdeda, et valdavalt on inimesed seadusekuulekad ja keskkonda väärtustavad. Looduses kahtlast tegevust nähes, palume sellest läbi Riigiinfo telefoni 1247 kindlasti Keskkonnaametit teavitada,“ rääkis Avarsalu.