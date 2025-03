Türi Kodu klient sprintis salamisi Tallinna rongile

Eelmise pühapäeva õhtul Türilt Tallinna sõitu alustanud rongis olijad ei pannud esialgu tähelegi, kui vagunisse sisenes nooremapoolne mees, seljas helkurvest. Kui silmati, et vesti seljale on markeriga kirjutatud Türi­ Kodu kontaktandmed ja mees veidi segaduses, muutusid nii kaasreisijad kui ka reisisaatja umbusklikuks, sest mees ei saanud täpselt aru, kus ta on.