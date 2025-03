Võrreldes eelnevate aastatega on Järvamaal päästeväljakutseid mõneti vähemaks jäänud, kuid rahuaeg on olnud tinglik. Traagiliste tagajärgedega tuleõnnetusteta ei möödunud ka 2024. aasta.

Järva- ja Raplamaa päästepiirkonna juhataja Tanel Vahter täpsustas, et väljakutseid oli maakonnas 85 vähem ning see on tulnud ohu kõrvaldamise juhtumite ja tulekahjude pealt.