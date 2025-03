Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Jalgpalli Premium liiga hooaeg on suure hooga käivitunud ning kaks mängu võitnud Paide linnameeskond on igati heas hoos. Seega on paras aeg tutvustada lehelugejatele meeskonna tänavust koosseisu.

* Läinud nädalavahetusel juhtus ASile Hoolekandeteenused kuuluvas Türi Kodus elava inimesega lugu, millel on juba tosin aastat ajalugu. Eelmise pühapäeva õhtul Türilt Tallinna sõitu alustanud rongis olijad ei pannud esialgu tähelegi, kui vagunisse sisenes nooremapoolne mees, seljas helkurvest. Kui silmati, et vesti seljale on markeriga kirjutatud Türi­ Kodu kontaktandmed ja mees veidi segaduses, muutusid nii kaasreisijad kui ka reisisaatja umbusklikuks, sest mees ei saanud täpselt aru, kus ta on.