GALERII Türi kunstnikud ilmutasid esimesi kevade märke

Türi kunstnike kevadnäitus on saanud Türil toredaks tavaks ning see on järjepanu toimunud juba kuus aastat. Tänavuse näituse pealkiri on „Kas kevad tuleb värvide või päikesega?“. Türi kunstnikud vastavad sellele küsimusele üksmeelselt: Kevadpealinnas ikka mõlemaga!