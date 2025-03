PALJU ÕNNE Maakonna tuntuim fotokroonik pildistab ja filmib juba 15 aastat

Lehe põhiliseks eesmärgiks on Leppoja sõnul kõik need aastad olnud Järvamaa sündmuste ja inimeste jäädvustamine pildis ja videos. "Pilte on lehel üle kahesaja tuhande, tuhandeid on ka videoklippe," märkis ta. "Veidi liialdatult võib öelda, et iga järvakas, kes on kodust välja tulnud, on pildile jäänud." Lehte jälgib hetkel 12832 inimest.