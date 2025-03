Seinte sodijale pakutakse kogukonnas tööd

Saar pöördus järva-jaanilaste poole küsimusega, et ehk keegi märkas joonistuste või kritselduste tegijat ja võiks tema kontakte vahendada. Kuigi võib arvata, et sellist masti kunstnikud on öiste eluviisidega ja tegutsevad pimeduse varjus, võis mõni hiline uitaja ehk siiski midagi märgata.