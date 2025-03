Valveta hoonete üldalad ja keldrid on pahalastele lihtsaks sihtmärgiks

Kevad on imekaunis aeg, aga see toob endaga kaasa ka pahupoole – rattavarguste hüppelise tõusu. Turvafirma Forus hoiatab, et viimase nädala jooksul on nad saanud teateid mitmetelt oma valveobjektidelt, kus vargad on lukustatud kaherattalised keldritest ja garaažidest minema viinud.