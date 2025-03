Pea pooled Eesti inimesed ostavad toidupoest allahindluskleebistega tooteid

Rimi ostujuhi Marilin Jürissoni sõnul on aegumistähtajale lähenevate toodete müük olnud juba mõnda aega tõusuteel. „See on hea võimalus oma ostukorvilt märkimisväärselt säästa samal ajal kaotamata toidu kvaliteedis või vahetamata välja oma lemmiktooteid odavamate alternatiivide vastu. Sellest on saanud paljude inimeste tavapärane ostuharjumus, eriti suuremates linnades, kus poes käiakse tihedamini ja allahindlusega tooteid on lihtsam oma toidukordadesse planeerida,“ rääkis Jürisson.